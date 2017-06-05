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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ ИРИНЫ ГРИЦИШИНОЙ ВЫХОДИТ В СВЕТ

Когда то, чем занимаешься является частью твоей жизни, это помогает создавать что-то гармоничное и душевное. Рыбничанка Ирина Грицишина сняла клип на свою авторскую песню. Подробности в наем сюжете.

05.06.2017
Категория: 
Культура
Tags: 
Ирина Грицишина
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