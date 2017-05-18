ЧЕЛОВЕК УМЕР… КТО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СМЕРТЬ?

Буккроссинг, что в переводе книгообмен, набирает в Приднестровье всё большую популярность. Суть состоит из простейшего действия: «прочитал – отдай другому». В Рыбнице планируют открыть уличную библиотеку. Подробности в нашем сюжете.
11 ям, где захоронено более 18 тысяч евреев, расстрелянных фашистами в сентябре 41. Это место называют приднестровским бабьим яром. 7 мая на Мемориале жертвам фашизма в Дубоссарах был открыт памятник «Реквием». Подробности в нашем сюжете.
Гостеприимно, щедро и тепло встретили гостей из рыбницкого благотворительного еврейского центра «Хэсэд Рахель» подопечные дневного центра «Вечно молодые» при Римско-католическом костёле Святого Иосифа. Подробности в нашем сюжете.