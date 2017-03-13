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ЧУДО ПУРИМА В РЫБНИЦЕ

Короткометражный фильм с участием юных актёров, весёлые традиционные еврейские песни, стихи-пожелания и ироничные ведущие))). Рыбницкий благотворительный центр «Хэсэд Рахель» отпраздновал один из самых весёлых еврейских праздников «Пурим».

13.03.2017
Категория: 
Культура
Tags: 
Пурим
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