ЧУДО ПУРИМА В РЫБНИЦЕ

На один день Рыбницкий благотворительный центр «Хэсэд Рахель» превратился в съемочную площадку. Здесь снимали кино «Этот загадочный Пурим». Исторический сценарий, красочные костюмы и немного юмора. Так юные артисты готовились к пуримшпилю.