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ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

Гостеприимно, щедро и тепло встретили гостей из рыбницкого благотворительного еврейского центра «Хэсэд Рахель» подопечные дневного центра «Вечно молодые» при Римско-католическом костёле Святого Иосифа. Подробности в нашем сюжете.

06.05.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
Католики Евреи
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