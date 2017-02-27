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ДЫМ СТОЛБОМ – ЗИМА КУВЫРКОМ

Проводы Масленицы, а вместе с ней и зимы отмечали рыбничане. Горожан и гостей ожидала насыщенная программа мероприятий. В атмосферу праздника окунулась и съёмочная группа «LIK TV».

27.02.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
масленица
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