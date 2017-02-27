ДЫМ СТОЛБОМ – ЗИМА КУВЫРКОМ

Исторические факты, архивные справки, военные документы, списки людей, карта Кишинёвского гетто. Трагическую судьбу десятков тысяч евреев описал в своей книге американский писатель, исследователь Пол Шапиро.
В Молдове увеличили пенсионный возраст: для мужчин 65 лет, для женщин 62 года. Что думают о таких новшествах граждане? Какие цели преследует данная пенсионная реформа и как она скажется на жизни людей?
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