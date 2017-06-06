ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА В РЫБНИЦЕ

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Разминка, эстафета и мастер класс от тренеров. На Рыбницком городском стадионе провели фестиваль футбола. Подробности в нашем сюжете.
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В Рыбницкой средней школе №10 с гимназическими классами провели суперкубок по волейболу. Турнир длился около трех часов. За игрой наблюдала и наша съёмочная группа.
Их видели немногие. В Рыбницу они прибежали в полночь. Длина их маршрута составляет 463 км за 46 часов. Подробности у «LIK TV»
Рыбницкая «Искра» завершила Чемпионат Молдовы в Дивизии А на 9 месте. После сыгранных матчей «Искра» заработала 29 очков и отвоевала свое место в Дивизии.
«Искра» в 22 туре Чемпионата одержала волевую победу над ФК «Зимбру-2», тем самым, завоевав важные три очка. Домашний матч закончился со счетом 4:2.
Рыбницкая команда «Искра» борется за сохранение места в Дивизии А Чемпионата Молдовы. Уже было сыграно 20 игр. Последний матч прошел на домашнем поле. Подробности в нашем сюжете.
Андрей Шаинский – педагог – руководитель туристического кружка. #liktv #рыбница
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