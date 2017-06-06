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ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА В РЫБНИЦЕ

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Разминка, эстафета и мастер класс от тренеров. На Рыбницком городском стадионе провели фестиваль футбола. Подробности в нашем сюжете.

06.06.2017
Категория: 
Спорт
Tags: 
футбол
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