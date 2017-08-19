ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ - ЭТО ТО, ЧТО МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

Как начать бизнес с нуля? Что такое краудфандинг, и какие возможности он даёт? Как использовать инновационные инструменты для успеха в предпринимательстве? О самых современных методах ведения бизнеса рассказывали в Школе Бизнес Инноваций. Знания по таким интересным и необходимым темам получили 30 предпринимателей с правого и левого берегов Днестра.

Участники школы - как начинающие, так и состоявшиеся предприниматели, проанализировали вместе с экспертами юридические аспекты ведения бизнеса, финансового планирования и учета, характерные для каждого берега. Самые полезные инструменты инноваций для ведения бизнеса были проанализированы и на конкретных примерах представлено их влияние на прибыльность бизнеса.

Возможности, предлагаемые краудфандингом были представлены Виктором Колца - партнером платформы для финансирования социальных проектов KIVA. О результатах, достигнутых краудфандинговыми кампаниями платформы Guvern 24, рассказала Елена Згардан. Американец Дэвид Смит, который открыл кафе SmokeHouse в центре Кишинева, был гостем школы. Он рассказал предпринимателям, как он собрал часть денег, необходимых для открытия своего кафе с помощью краудфандинга. О том, как заново открыть для потребителя традиционные продукты или услуги, как сделать их более экономными при производстве или конкурирующими, участники школы узнали у одних их самых успешных предпринимателей, которые добились успеха потому, что вовремя стали использовать инновационные инструменты.

Владелец сетей Enter и Darwin Андрей Кожокару рассказал о преимуществах онлайн продаж и о том, как они заменят традиционную торговлю в магазинах. Павел Морару, создатель SparkLab, рассказал, как ему удается предоставлять из Молдовы ИТ-услуги для предприятий из России и других странах СНГ.

В эпоху информационных технологий продавец или поставщик услуг является тем, кто ищет покупателя. Руководствуясь этим подходом, инструктор по фитнессу Артем Ткачев начал свой бизнес - «Eat and Fit». Он понял, что в XXI веке люди информированы о важности здорового питания, однако то, что мешает им следовать здоровой диете, - это быстрый темп и нехватка времени. Он нашел нишу для бизнеса и начал разрабатывать индивидуальное меню с ежедневной доставкой блюд своим клиентам, число которых постоянно растет.

Павел Еремеев и Ната Албот были также гостями школы. Первый открыл в Тирасполе Анти-кафе «Freedom», в котором посетители платят вступительный взнос за потребление и участие в интеллектуальных играх. Ната Албот поделилась своим опытом об использовании потенциала продаж традиционных продуктов путем применения менее обычных методов, таких, как организация фестиваля IA MANIA для продвижения в массы рубашек с этническими элементами или потребление ягод местного производства путем организации кампании Summer Berry Fair.

Предприниматели научились применять Human Centered Design - метод создания продукта или услуги на основе выявленных потребностей потребителей или модель запуска бизнеса Lean Startup. И потому, что зачастую одной из проблем стартапов является отсутствие узнаваемости, Евгений Бойко, основатель Publicis, предоставил информацию о брендинге, а Дмитрий Волошин, основатель www.999.md и Simpals - о наиболее полезных методах продажи на местном и международном рынках при наличии маленьких бюджетов.

Для закрепления теоретических знаний, предприниматели участвовали в различных практических занятиях, которые вели эксперты, хорошо знакомые с местной спецификой. Смешанные группы, состоящие из предпринимателей с обоих берегов Днестра, представили предложения для совместного бизнеса с инновационными элементами. Два лучших предложения о выращивании клубники с использованием гидропонной технологии и изготовлении светоотражающих аксессуаров были награждены суммой в 1.700 евро.

Школа Бизнес Инновации была организована в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», финансируемой Европейским союзом и внедряемой ПРООН. Программа способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра путем вовлечения представителей местных сообществ, деловых кругов и гражданского общества в совместные проекты по развитию бизнеса и социальной инфраструктуры.