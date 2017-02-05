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НА НАБЕРЕЖНОЙ ВСПЫХНУЛ ПОЖАР

На Набережной вспыхнул пожар. Сотни огней озарили аллею. Обошлось без пожарных.

05.02.2017
Категория: 
Разное
Tags: 
НА НАБЕРЕЖНОЙ ВСПЫХНУЛ ПОЖАР
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