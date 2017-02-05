НА НАБЕРЕЖНОЙ ВСПЫХНУЛ ПОЖАР

Они умеют веселиться, танцевать и удивлять. Движение здесь не прекращается, потому и свой возраст эти танцоры попросту не замечают. Они танцуют от души и для души. Съёмочная группа «LIK TV» побывала на вечере: Для тех, кому за…
У нашего творческого коллектива праздник. Свой день рождения отмечает обоятельная, привлекательная и очень креативная личность. Она автор многочисленных передач. Надежный, отзывчивый друг. Да что там рассказывать, смотрите и слушайте.
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