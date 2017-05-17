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«НАРОДНЫЕ» КНИЖНЫЕ ПОЛКИ ПОЯВЯТСЯ В РЫБНИЦЕ

Буккроссинг, что в переводе книгообмен, набирает в Приднестровье всё большую популярность. Суть состоит из простейшего действия: «прочитал – отдай другому». В Рыбнице планируют открыть уличную библиотеку. Подробности в нашем сюжете.

17.05.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
БуккроссингРыбница
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