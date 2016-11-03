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НУЖНА ПОМОЩЬ

11-летний рыбничанин Никита Блонский нуждается помощи.  Ему поставлен диагноз «Гидроцефалия головного мозга». Никита находится в тяжелом состоянии
в г. Кишиневе в Республиканском центре матери и ребенка.  В настоящее время ребенку
необходима  неотложная дорогостоящая операция  головного мозга, которая не
проводится на территории Приднестровской Молдавской Республики. Семье мальчика нужна наша помощь.

Если вы можете помочь Никите, то средства можно направить на счет его матери Ляхевич Людмилы Борисовны.

Реквизиты матери Ляхевич  Людмилы Борисовны:
ЗАО «АКБ Ипотечный» г.Рыбница
ф/к 02000198391
кор. счет 20210000090
куб.35
тел : 068953979, 060069899

03.11.2016
Категория: 
Общество
Tags: 
Никита Блонский
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