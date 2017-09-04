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от LikTVэшных женщин! Коллеги, друзья, знакомые, просто хорошие люди, в этот день ))
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Сегодня у самого обаятельного начальника в мире День рождения. Коллектив «Lik tv» от всей души поздравляет своего директора Шлаеву Иришку!
Желаем всегда оставаться такой же искренней и жизнелюбивой!
Спасибо всем, друзья, за приятные и трогательные поздравления. Нам дорого ваше внимание, ваши пожелания и добрые слова. Мы работаем для вас.
Теперь и в Рыбнице. www.Liktv.org предлагает для предприятий, организаций и населения, фото видеосъёмку с использованием квадрокоптера.
Что эта служба делает в Рыбнице, что она ищет? Эта и многие другие службы... Кто владеет любой информацией, обращайтесь в соответствующие органы (Юмор)
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На Набережной вспыхнул пожар. Сотни огней озарили аллею. Обошлось без пожарных.
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