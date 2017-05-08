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ПАМЯТНИК «РЕКВИЕМ» ОТКРЫТ В ДУБОССАРАХ

11 ям, где захоронено более 18 тысяч евреев, расстрелянных фашистами в сентябре 41. Это место называют приднестровским бабьим яром. 7 мая на Мемориале жертвам фашизма в Дубоссарах  был открыт памятник «Реквием». Подробности в нашем сюжете.

08.05.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
дубоссары liktv ликтв
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