ПОДГОТОВКА К «НОВОЙ ВОЛНЕ» В РАЗГАРЕ

Подготовка к участию в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна» для рыбницкой группы ««DoReDos» в самом разгаре. Поздравить и поддержать музыкантов приехал и гость из России. Подробности в нашем сюжете.
Одно из самых ярких музыкальных событий лета «Новая Волна 2017» пройдёт с 8 по 14 сентября в городе Сочи. В престижном конкурсе молодых исполнителей будет участвовать и рыбницкая музыкальная группа «ДоРэДос».
«Ты моя мелодия». В Рыбнице прошёл сольный концерт молодого исполнителя Сергея Владимира. Свободных мест в зале практически не было. На глазах у зрителей исполнилось заветное желание солиста. Какое? Смотрите в нашем сюжете.