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ПОДГОТОВКА К «НОВОЙ ВОЛНЕ» В РАЗГАРЕ

Подготовка к участию в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна» для рыбницкой группы ««DoReDos» в самом разгаре. Поздравить и поддержать музыкантов приехал и гость из России. Подробности в нашем сюжете.

08.05.2017
Категория: 
Культура
Tags: 
DoReDoS liktv
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