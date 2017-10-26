ПОЗДРАВЬ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Дорогие рыбничане, живущие за пределами любимого города! Близится День рождения Рыбницы. Коллектив «LIK TV» готовит сюжет о родном городе. Если у вас есть добрые и красивые пожелания в подарок Рыбнице к этому дню, мы рады будем просмотреть ваши видеоролики. Самые креативные, искренние и талантливые будут включены в сюжет. Главный критерий -- фон города или местности, где вы сейчас живете. Длительность: не более 1 мин. Передавайте приветы и поздравления.

Ваши близкие, друзья и знакомые будут рады весточке от вас. Ждём ваших роликов! Загрузите Ваш файл на удобный для вас сервис (пример https://drive.google.com/drive). Ссылки шлите на адрес info@liktv.org Срок подачи поздравлений до 15 ноября 2017г.