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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИРИШКУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

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Сегодня у самого обаятельного начальника в мире День рождения. Коллектив «Lik tv» от всей души поздравляет своего директора Шлаеву Иришку! 

Желаем всегда оставаться такой же искренней и жизнелюбивой!

17.06.2017
Категория: 
Разное
Tags: 
#Ирина Шлаева
#liktv
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