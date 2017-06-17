ПОЗДРАВЛЯЕМ ИРИШКУ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

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Сегодня у самого обаятельного начальника в мире День рождения. Коллектив «Lik tv» от всей души поздравляет своего директора Шлаеву Иришку!
Желаем всегда оставаться такой же искренней и жизнелюбивой!
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Спасибо всем, друзья, за приятные и трогательные поздравления. Нам дорого ваше внимание, ваши пожелания и добрые слова. Мы работаем для вас.
Теперь и в Рыбнице. www.Liktv.org предлагает для предприятий, организаций и населения, фото видеосъёмку с использованием квадрокоптера.
Что эта служба делает в Рыбнице, что она ищет? Эта и многие другие службы... Кто владеет любой информацией, обращайтесь в соответствующие органы (Юмор)
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На Набережной вспыхнул пожар. Сотни огней озарили аллею. Обошлось без пожарных.
На этот раз наш поздравительный видеопривет летит на юг Республики Молдова в славный город Тараклия. Творческий коллектив Лик ТВ поздравляет свою коллегу с канала NTS Лидию Пасларь с юбилеем.
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