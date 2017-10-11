ПРЯМОЙ ЭФИР ЕВГЕНИЙ ДОГА

Скромная, простая, обаятельная рыбничанка. Успешный предприниматель, общественник и меценат. Уже более 10 лет Светлана Васильевна возглавляет сельхозпредприятие «Митбор». В её хозяйстве 1857 гектаров земли.
Пожарная машина, скорая помощь, высотный кран, трактор. Такое количество спасательной специализированной техники в одном месте не спровоцировало паники. В Рыбнице провели аварийно-спасательные учения с участием практически всех служб города.
Хорошей вам записи в книге жизни. Счастливого и сладкого нового года. Сегодня иудеи во всем мире празднуют Рош ха-шана – это 5778 год по еврейскому календарю. О том, как встретили этот праздник в Рыбнице, смотрите в нашем сюжете.