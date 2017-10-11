Lik TV Рыбницкое интернет тв - новости твоего города
Всегда свежие видеоновости г.Рыбница и Рыбницкого р-на. Услуги по видеопроизводству для предприятий и населения.редакция.

ПРЯМОЙ ЭФИР ЕВГЕНИЙ ДОГА

Прямой эфир Евгений Дога, заслуженный артист СССР. Уроженец села Мокра Молдавской СССР (Приднестровская Молдавская Республика) 12 октября 2017г  ГДК г.Рыбница. Начало в 17.30

11.10.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
ЕВГЕНИЙ ДОГА
0

Похожие новости

Мы в соцсетях

Опрос

Какие новости Вас больше интересуют?

Подпишитесь на нашу рассылку

 

Вход на сайт