ПРЯМОЙ ЭФИР ЕВГЕНИЙ ДОГА

Хорошей вам записи в книге жизни. Счастливого и сладкого нового года. Сегодня иудеи во всем мире празднуют Рош ха-шана – это 5778 год по еврейскому календарю. О том, как встретили этот праздник в Рыбнице, смотрите в нашем сюжете.