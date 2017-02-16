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РАСТИ, БИЗНЕС, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ

Бизнесмены города в одном зале и с одной целью. В Рыбнице прошла встреча главы госадминистрации с предпринимателями. Подробности в сюжете «LIK TV».  

16.02.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
бизнес
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