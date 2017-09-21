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РОШ ХА-ШАНА: В РЫБНИЦЕ ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД

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Хорошей вам записи в книге жизни. Счастливого и сладкого нового года. Сегодня иудеи во всем мире празднуют Рош ха-шана – это 5778 год по еврейскому календарю. О том, как встретили этот праздник в Рыбнице, смотрите в нашем сюжете.

21.09.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
РОШ ХА-ШАНА
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