РОШ ХА-ШАНА: В РЫБНИЦЕ ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД

Хорошей вам записи в книге жизни. Счастливого и сладкого нового года. Сегодня иудеи во всем мире празднуют Рош ха-шана – это 5778 год по еврейскому календарю. О том, как встретили этот праздник в Рыбнице, смотрите в нашем сюжете.
«Когда есть идеи, необходимо найти единомышленников», «даже один человек может изменить мир к лучшему». Такие мотивирующие цитаты стали фундаментом презентации общественного движения «Народное Действие», которая прошла в рыбницком Клубе№19.
Приоритеты развития муниципальной системы образования: вызовы современности и пути реализации. Сельская школа: доступность, качество, профессионализм». Об этом говорилось на педагогической конференции, прошедшей в Рыбнице.