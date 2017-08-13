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РЫБНИЦКИЕ ЦЕМЕНТНИКИ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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В канун Дня строителя – на Рыбницком цементном комбинате прошло торжественное собрание. Подробности в нашем сюжете.

13.08.2017
Категория: 
Экономика
Tags: 
Рыбница РЦК
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