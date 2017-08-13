РЫБНИЦКИЕ ЦЕМЕНТНИКИ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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В канун Дня строителя – на Рыбницком цементном комбинате прошло торжественное собрание. Подробности в нашем сюжете.
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Грязь и разрытые ямы. Лучше потерпеть сейчас, чтобы потом не знать проблем. Рыбницкие теплоэнергетики взяли курс на тепло и готовятся к предстоящему отопительному сезону.
Какое количество средств поступит в местный бюджет? Какова сумма дефицита? И на какие основные статьи расходов будут направлены деньги? Эти вопросы обсуждались на общественных слушаниях в госадминистрации Рыбницкого района и города Рыбницы.
У хлеборобов началась горячая пора. На полях Рыбницкого района землепользователи приступили к уборке первых зерновых культур. Подробности далее в нашем сюжете.
В Рыбнице выращивают экологически чистую зелень и овощи. Рыбничанка Алина Фортуна занялась тепличным бизнесом.
Сельскохозяйственная техника, выставочно-ярмарочные подворья и праздничный концерт. В Рыбнице прошел праздник урожая «Жатва-2016». Подробности смотрите в нашем сюжете.
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