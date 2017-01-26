РЫБНИЦКИЕ ФТИЗИАТРЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Современная клинико-диагностическая лаборатория и рентген, 720 единиц новой техники, система вентиляции и кварцевой дезинфекции воздуха. Всем этим оснащено новое здание. В Рыбнице открылся противотуберкулёзный диспансер. Подробности в нашем сюжете.
Информированность общественности, один из самых эффективных методов борьбы с туберкулёзом. Так считают большинство участников акции «Остановим туберкулёз», которая прошла в Рыбнице и была приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.
В Приднестровье завершился месячник масштабной компании «Мир против рака». Лекции, беседы, выступление по телевидению, радио, статьи в газеты такая информационная программа была направлена на привлечение внимания к онкозаболеваемости.
Больничные будни маленьких пациентов в инфекционном отделении Рыбницкой центральной районной больнице решили сделать ярче, расписав скучные стены сказочными сюжетами. Мультипликационных персонажей там нарисовала детский врач-педиатр.
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