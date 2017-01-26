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РЫБНИЦКИЕ ФТИЗИАТРЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Современная клинико-диагностическая лаборатория и рентген, 720 единиц новой техники, система вентиляции и кварцевой дезинфекции воздуха. Всем этим оснащено новое здание. В Рыбнице открылся противотуберкулёзный диспансер. Подробности в нашем сюжете.

26.01.2017
Категория: 
Медицина
Tags: 
Тубдиспансер
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