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РЫБНИЦКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

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Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. На станции Рыбница работает более 160 человек. О тех, кто трудится в этой сфере, смотрите в нашем сюжете.

06.08.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
Рыбница
Жд станция
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