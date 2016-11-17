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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ...

Почему сегодня детей воспитывают их бабушки и дедушки, тёти и дяди? Как часто подростки остаются без родительской заботы, из-за того, что взрослые вынуждены покидать свои семьи и уезжать на заработки заграницу? Что нужно сделать для того, чтобы улучшить рынок труда, увеличить количество рабочих мест? Есть ли решение такой проблемы, как трудовая миграция? Как избежать последствий миграции? Об этом говорили журналисты DrociaTV с гостями в своей студии. Миграция и её последствия -- это первая тема из цикла передач Focus Regional. 

17.11.2016
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