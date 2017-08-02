В РЫБНИЦЕ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
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От первых лиц Республики и города искренние слова благодарности и уважения тем, кто потерял своих близких, отдавших жизни за отчизну. В Рыбнице торжественно открыли Мемориал Славы защитникам Отечества. Подробности в нашем сюжете.
Приоритеты развития муниципальной системы образования: вызовы современности и пути реализации. Сельская школа: доступность, качество, профессионализм». Об этом говорилось на педагогической конференции, прошедшей в Рыбнице.
Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. На станции Рыбница работает более 160 человек. О тех, кто трудится в этой сфере, смотрите в нашем сюжете.