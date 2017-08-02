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В РЫБНИЦЕ ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

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От первых лиц Республики и города искренние слова благодарности и уважения тем, кто потерял своих близких, отдавших жизни за отчизну.  В Рыбнице торжественно открыли Мемориал Славы защитникам Отечества. Подробности в нашем сюжете.

02.08.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА РЫБНИЦА
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