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В РЫБНИЦЕ ПРОШЛА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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Приоритеты развития муниципальной системы образования: вызовы современности и пути реализации. Сельская школа: доступность, качество, профессионализм». Об этом говорилось на педагогической конференции, прошедшей в Рыбнице.

25.08.2017
Категория: 
Общество
Tags: 
педагоги
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