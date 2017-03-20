В РЫБНИЦЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Короткометражный фильм с участием юных актёров, весёлые традиционные еврейские песни, стихи-пожелания и ироничные ведущие))). Рыбницкий благотворительный центр «Хэсэд Рахель» отпраздновал один из самых весёлых еврейских праздников «Пурим».
На один день Рыбницкий благотворительный центр «Хэсэд Рахель» превратился в съемочную площадку. Здесь снимали кино «Этот загадочный Пурим». Исторический сценарий, красочные костюмы и немного юмора. Так юные артисты готовились к пуримшпилю.
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