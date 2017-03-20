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В РЫБНИЦЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Исторические события становления Приднестровья устами тех, кто принимал непосредственное участие в этом. В Рыбницком Центре детского и юношеского творчества прошла встреча поколений.

20.03.2017
Категория: 
Культура
Tags: 
клуб «Сенека»
общественная организация «Боевое братство»
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