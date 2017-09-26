В РЫБНИЦЕ ПРОШЁЛ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ: ФК «ИСКРА»-ФК «УНГЕНЬ»

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На Днестре красиво и грациозно выстроились байдарки и каноэ. Волнительные минуты ожидания старта, заполняют напутствия тренеров команд, прибывших на берег. В Рыбнице прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
Восьмой тур чемпионата Молдовы в футбольной Дивизии «А» остался позади. Один из матчей проходил на Рыбницком стадионе. Футбольный клуб "Искра" принимал тираспольскую команду "Шериф-2".
Дворовой фитнес, уличный спорт, тренировка на открытом воздухе, а если одним словом -- воркаут. В Рыбнице в районе Вершигоры открылась площадка для занятий воркаутом. Подробности в нашем сюжете.
Разминка, эстафета и мастер класс от тренеров. На Рыбницком городском стадионе провели фестиваль футбола. Подробности в нашем сюжете.
В Рыбницкой средней школе №10 с гимназическими классами провели суперкубок по волейболу. Турнир длился около трех часов. За игрой наблюдала и наша съёмочная группа.
Их видели немногие. В Рыбницу они прибежали в полночь. Длина их маршрута составляет 463 км за 46 часов. Подробности у «LIK TV»
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