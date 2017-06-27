ВЫПУСКНОЙ РЫБНИЦА 2017 ВЗГЛЯД СВЕРХУ

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Более полная версия выпускного на площади Рыбницы
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Позади 11 лет учебы. Волнительный, серьезный тест на ЕГЭ сдан. Отзвенел самый последний школьный звонок. В Рыбнице прошел выпускной вечер для выпускников.
22 июня — день памяти и скорби. В этот день, 76 лет назад началась Великая Отечественная Война. В Рыбнице на городском Обелиске Славы прошла акция «Свеча памяти». Подробности в нашем сюжете.
Лето стартовало. Детский оздоровительный лагерь "Романтика" в селе Гидирим Рыбницкого района начал свою работу и принял первый поток детей. На открытие первой смены побывала и наша съемочная группа.
Что нужно и важно знать, чтобы не заболеть ВИЧ/СПИДом. Почему сегодня это заболевание грозит всем, а не отдельной группе людей? Как мифы об этой болезни, которые порождают дискриминацию, влияют на распространение инфекции?
Школьные будни позади. Наступили долгожданные каникулы и главные удовольствия всех детей – лето, солнце и бассейн.
Весёлый, добрый праздник детства прошел в Рыбнице. Концерты, конкурсы, викторины и другие приятные развлечения ждали рыбничан в этот день. Подробности в нашем сюжете.
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