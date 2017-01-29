Современная клинико-диагностическая лаборатория и рентген, 720 единиц новой техники, система вентиляции и кварцевой дезинфекции воздуха. Всем этим оснащено новое здание. В Рыбнице открылся противотуберкулёзный диспансер. Подробности в нашем сюжете.
Уважаемые рыбничане и гости города! 28 января 2017 г. в городском Дворце культуры состоится концерт оркестра молдавской музыки "Гиочел" и ансамбля молдавского народного танца "Арнэутул". Начало в 16.00. Цена билета -- 10 руб. 25 коп.
Они умеют веселиться, танцевать и удивлять. Движение здесь не прекращается, потому и свой возраст эти танцоры попросту не замечают. Они танцуют от души и для души. Съёмочная группа «LIK TV» побывала на вечере: Для тех, кому за…
В Молдове увеличили пенсионный возраст: для мужчин 65 лет, для женщин 62 года. Что думают о таких новшествах граждане? Какие цели преследует данная пенсионная реформа и как она скажется на жизни людей?
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