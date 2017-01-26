Lik TV Рыбницкое интернет тв - новости твоего города
Всегда свежие видеоновости г.Рыбница и Рыбницкого р-на. Услуги по видеопроизводству для предприятий и населения.редакция.

Новости

Новости по датам
  • Тубдиспансер
    РЫБНИЦКИЕ ФТИЗИАТРЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

    Современная клинико-диагностическая лаборатория и рентген, 720 единиц новой техники, система вентиляции и кварцевой дезинфекции воздуха. Всем этим оснащено новое здание. В Рыбнице открылся противотуберкулёзный диспансер. Подробности в нашем сюжете.

    26.01.2017
    Медицина
    Рыбница
  • "ГИОЧЕЛ" "АРНЭУТУЛ"
    АНОНС КОНЦЕРТА "ГИОЧЕЛ" "АРНЭУТУЛ"

    Уважаемые рыбничане и гости города! 28 января 2017 г. в городском Дворце культуры состоится концерт оркестра молдавской музыки "Гиочел" и ансамбля молдавского народного танца "Арнэутул". Начало в 16.00. Цена билета -- 10 руб. 25 коп.

    25.01.2017
    Категория: 
    Культура
    Рыбница
  • ТАНЦУЮТ ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ
    ТАНЦУЮТ ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ

    Они умеют веселиться, танцевать и удивлять. Движение здесь не прекращается, потому и свой возраст эти танцоры попросту не замечают. Они танцуют от души и для души. Съёмочная группа «LIK TV» побывала на вечере: Для тех, кому за…

    24.01.2017
    Категория: 
    Разное
    Рыбница
  • ДОЖИВУ ЛИ Я ДО ПЕНСИИ? О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ В МОЛДОВЕ

    В Молдове увеличили пенсионный возраст: для мужчин 65 лет, для женщин 62 года. Что думают о таких новшествах граждане? Какие цели преследует данная пенсионная реформа и как она скажется на жизни людей? Эти и другие вопросы обсуждались в студии наших коллег из Комрата.

    24.01.2017
    Категория: 
    Общество
  • НОВОГОДНЯЯ ОТ LIKTV
    НОВОГОДНЯЯ ОТ LIKTV

    В новый год с добрыми пожеланиями!!! Оставайтесь с нами. Команда liktv.org  Новости твоего города.

    02.01.2017
    Категория: 
    Разное
    Рыбница
  • ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ ХАНУКИ В РЫБНИЦЕ

    Восемь дней на празднование. Иудеи всего мира отмечают Хануку – праздник света и обновления. Торжества прошли и в Рыбнице. Какой сюрприз ожидал гостей, расскажет съемочная группа «LIK TV». 

    26.12.2016
    Категория: 
    Общество
  • услуги БТИ Мермарк
    УСЛУГИ БТИ. КОМПАНИЯ МЕРМАРК

    Услуги БТИ. Компания «Мермарк» сэкономит время и даже сбережёт ваши нервы.

    23.12.2016
    Категория: 
    Разное
    Рыбница
  • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
    ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

    Сегодня, в информационную эру, практически каждый из нас может стать творцом. Через Интернет мы можем легко связаться с миллионами людей.

    12.12.2016
    Категория: 
    Общество
    Рыбница
  • КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА 388 ЛЕТ РЫБНИЦА
    КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА 388 ЛЕТ РЫБНИЦА

    (КАК ЭТО БЫЛО) Самые эффектные кадры. Самый массовый постановочный эпизод за историю г.Рыбница. Всем спасибо за участие! Только все вместе мы сила!!!

    29.11.2016
    Категория: 
    Общество
    Рыбница
  • КАФЕ "НАСТРОЕНИЕ" РЫБНИЦА
    КАФЕ "НАСТРОЕНИЕ" РЫБНИЦА

    Большой просторный зал на 120 человек + малый зал на 20 человек. Вкусная кухня. Комплексные обеды в течении дня. Выездное обслуживание.

    27.11.2016
    Категория: 
    Разное
    Рыбница
  • Рыбницкий римско - католический костел
    Путешествие в Польшу 2

    В конце сентября 2016 года группа прихожан Рыбницкого римско - католического костела Святого Йосифа  вновь побывала в красивой и приветливой Польше.  

    26.11.2016
    Категория: 
    Общество
    Рыбница
  • Фильм "Рыбница 388 лет"
    РЫБНИЦА 388 ЛЕТ

    Фильм "Рыбница 388 лет"

    20.11.2016
    Категория: 
    Общество
    Рыбница
  • ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ...

    Почему сегодня детей воспитывают их бабушки и дедушки, тёти и дяди? Как часто подростки остаются без родительской заботы, из-за того, что взрослые вынуждены покидать свои семьи и уезжать на заработки заграницу?

    17.11.2016
    Категория: 
    Партнёры
  • АНОНС К ФИЛЬМУ О ГОРОДЕ
    АНОНС К ФИЛЬМУ О ГОРОДЕ

    Анонс к фильму о городе Рыбница. Рыбница -- город на Днестре. Или, как её ещё называют -- Северная столица Приднестровья. С какой стороны на неё не глянь -- хороша.

    15.11.2016
    Категория: 
    Общество
    Рыбница

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